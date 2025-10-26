Torino, entusiasmo ritrovato: “Ora cavalchiamolo contro il Genoa”. In porta c’è Paleari

E’ bastato battere i campioni d’Italia del Napoli per ritrovare un’ottima cornice di pubblico al Filadelfia riaperto dopo tre mesi e per avere più di 22mila spettatori per una sfida alle 12.30 contro il Genoa, non proprio un match di cartello. Ora, però, la missione del Toro è un’altra: “Dobbiamo cavalcare questo entusiasmo e mantenere questa energia - la richiesta di Marco Baroni - ma sappiamo che contro i rossoblu sarà molto difficile: ho messo in guardia la squadra, loro avrebbero meritato più punti rispetto a quelli che hanno”. Così l’obiettivo è fare il bis di successi consecutivi, un mini-filotto che non viene centrato tra febbraio e marzo scorsi. Ed è assolutamente vietato fallire: “Non possiamo sbagliare la prestazione dal punto di vista della voglia, dell’attenzione, perché arriva una squadra pericolosa che ha giocatori importanti - spiega l’allenatore - e i miei ragazzi lo sanno e sono preparati: sarà una partita difficile e noi non possiamo sbagliarla nella prestazione e nell’approccio alla gara. Cambio d’ora e in campo alle 12.30? Non ci pensiamo, non voglio alibi”.

Oltre all’entusiasmo, però, la sfida contro il Napoli ha lasciato in eredità anche qualche acciaccato: Nkounkou è fermo ai box per un problema muscolare e verrà sostituito da Biraghi, anche Israel non è al meglio. “Il ragazzo sta facendo di tutto per poter scendere in campo, sono situazioni borderline - la situazione sul portiere spiegata da Baroni - ma io ho grandissima fiducia in Paleari: sta dando un contributo straordinario alla squadra e in allenamento”. Così tra i pali ci sarà il vice dell’uruguaiano, mentre davanti a lui verrà confermato in blocco il terzetto formato da Tameze, Maripan e Coco.

E anche per il resto della formazione, si ripartirà dagli uomini che hanno iniziato la gara contro i campioni d’Italia del Napoli: la regia sarà ancora di Asllani con Casadei e Vlasic come mezzali, in attacco riecco il tandem Adams-Simeone. Con il Cholito che, dopo aver fatto male ai partenopei, punta a ripetersi anche contro un’altra sua ex squadra.