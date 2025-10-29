Live TMW Torino, Gineitis: "Punto importante, abbiamo sofferto ma in difesa siamo stati perfetti"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Torino nella nona giornata della Serie A 2025/26 (0-0 il risultato finale), è intervenuto Gvidas Gineitis. Il centrocampista granata ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

22.57 - Inizia la conferenza stampa di Gvidas Gineitis.

Come analizza questa partita?

"Per noi è stato un punto importante, giocare contro questo Bologna non è mai facile. Non siamo riusciti ad uscire dal blocco basso e ad uscire con la palla sopra la linea difensiva per fare gol, ma questo punto per noi era troppo importante".

Come giudica la sua prestazione?

"Era da tanto tempo che non giocavo titolare, per me era importante far vedere che ero pronto. Nel primo tempo andavo a prendere alto Zortea e ho sofferto un po', però penso che il blocco basso in difesa ci è riuscito bene. Non sono pienamente soddisfatto della mia prova, potevo fare meglio, ma mi allenerò per migliorare".

Come giudica la prova difensiva della sua squadra che fino ad oggi era la peggior difesa del campionato?

"Oggi abbiamo sofferto, però in difesa abbiamo fatto molto bene. Era importante non prendere gol".

22.59 - Termina la conferenza stampa di Gvidas Gineitis.