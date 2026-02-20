La Juventus si compatta, Tuttosport in prima pagina: "Svegliamoci o sono guai"
TUTTO mercato WEB
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport titola così: "Svegliamoci o sono guai". I giocatori della Juventus si autoprocessano. Franco confronto negli spogliatoi della Continassa: "Così non ci qualifichiamo neppure alla prossima Champions...". Tutti alla tv a studiare il Como, poi testa al Galatasaray sognando la rimonta. Intanto gli infortuni costano quasi 100 milioni.
"Alta tensione Toro" è un altro titolo proposto dal quotidiano, nello specifico in taglio alto. Incubo Serie B: Cairo al Filadelfia, faccia a faccia con Baroni e la squadra. La partita contro il Genoa e la classifica inquietano. Anche il ds Petrachi prova a scuotere i giocatori: atteggiamento e mentalità da cambiare.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile