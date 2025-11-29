Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Di Francesco ad un passo da un traguardo importante. Baroni e due anni incredibili

Di Francesco ad un passo da un traguardo importante. Baroni e due anni incredibili
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:38Le Statistiche
Redazione Footstats

Per la settima volta, in veste di allenatori, si apprestano ad affrontarsi Eusebio Di Francesco e Marco Baroni. Poche le soddisfazioni per quest’ultimo negli scontri diretti: infatti c’è stata una sola vittoria del tecnico toscano esattamente alla prima giornata dello scorso campionato di Serie A (Lazio-Venezia 3-1).

Di Francesco è a caccia di un traguardo importante ovvero il raggiungimento del 200esimo risultato positivo (vittoria o pareggio) in Serie A. In questo momento il tecnico del Lecce si trova a quota 199: dovesse far punti domani ecco che potrebbe festeggiare. Contro il Torino ha più vittorie che sconfitte (9 contro 6), però è anche vero che nelle ultime cinque partite non ha mai vinto e le sue squadre hanno segnato un solo gol ai granata. Per ritrovare la sua ultima affermazione bisogna ritornare a Torino-Cagliari 2-3 del 18 ottobre 2020.

Partita speciale per Marco Baroni che è stato due stagioni a Lecce, portando la squadra in A al termine della stagione 2021/22 e salvandola l’anno successivo. In totale ci sono 76 partite di campionato sulla panchina giallorossa con 27 vittorie, 26 pareggi e 23 sconfitte. Contro il Lecce invece il suo score è in perfetto equilibrio.

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS BARONI
3 vittorie Di Francesco
2 pareggi
1 vittoria Baroni
11 gol fatti squadre Di Francesco
7 gol fatti squadre Baroni

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS TORINO
9 vittorie Di Francesco
6 pareggi
6 vittorie Torino
25 gol fatti squadre Di Francesco
22 gol fatti Torino

TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS LECCE
2 vittorie Baroni
2 pareggi
2 vittorie Lecce
7 gol fatti squadre Baroni
7 gol fatti Lecce

© Riproduzione riservata
