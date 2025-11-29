Torino, Baroni annuncia: "Contro il Lecce giocherà Israel". L'uruguaiano manca da 5 gare

Alla vigilia di Lecce-Torino, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A, il tecnico dei granata Marco Baroni ha rilasciato delle dichiarazioni importanti in vista del lunch match in trasferta al 'Via del Mare' (in programma alle ore 12:30): "Contro il Lecce giocherà Israel", ha esordito l'allenatore del Toro per annunciare il grande ritorno del portiere numero uno uruguaiano tra i pali dopo 5 partite fuori dal giro dei titolari. Sebbene nella goleada incassata contro il Como la scorsa uscita all'Olimpico si era già accomodato in panchina, guardando il suo vice Paleari incassare il 5-1 dai lariani.

"La mentalità è un fattore dapprima individuale che poi diventa collettivo, è l’elemento centrale della prestazione perché consente di esprimere quello che si ha dentro", ha proseguito Baroni in ottica reazione dopo la goleada incassata dai ragazzi di Fabregas e in seguito ai brusii e alla contestazione della tifoseria granata. "La squadra non ha ancora trovato continuità sotto questo punto di vista: ha recuperato molte volte il risultato, a dimostrazione che la base caratteriale c’è, ma è la reazione immediata ad una rete subita il primo punto di miglioramento. Lo troveremo presto".

Per la partita contro i salentini, Baroni ritroverà Ché Adams dal primo minuto, ma non ha ancora sciolto i dubbi sul partner in attacco: si contendono una maglia da titolare al fianco dello scozzese Ngonge e Duvan Zapata.