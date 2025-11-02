Live TMW Torino, Ismajli: "Derby? Sappiamo da quanto non lo vinciamo, daremo il massimo"

17.47 - Il difensore del Torino, Ardian Ismajli, incontrerà i giornalisti dopo il 2-2 nella sfida contro il Pisa, valida per la decima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ci racconti com'è stato il primo tempo?

"Per i tifosi è stato divertente...Abbiamo fatto malissimo per mezz'ora, abbiamo subito due gol evitabili ma questo è il calcio. Era importante reagire, abbiamo pareggiato e avevamo la gara in mano. Va bene così, la Serie A non è facile e ora vogliamo evitare gli errori"

Cos'è successo nel primo gol?

"Abbiamo preso tante imbucate e ripartenze, ho commesso anche io un errore e poi hanno fatto un bel gol. Ringraziamo i tifosi per il sostegno dopo lo 0-2, ci abbiamo provato e adesso guardiamo avanti"

E ora il derby contro la Juve...

"Sarà il mio primo...Scendiamo in campo, facciamo il nostro lavoro: sappiamo che la vittoria manca da tanto, vediamo cosa può succedere sabato. Siamo tutti pronti"

Qual è la consapevolezza che avete per il derby?

"Sappiamo cosa significa questa stracittadina, non c'è tanto da dire. I tifosi ci daranno un sostegno incredibile, speriamo di fare il meglio possibile"

Ore 17.50 - Termina la conferenza stampa di Ismajli