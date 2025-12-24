Cresce la fiducia di Elkann in Spalletti, Tuttosport: "John-Lucio: patto Juve"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport ha scelto questo come titolo principale: "John-Lucio: patto Juve". La fiducia di Elkann nei confronti si Spalletti cresce e il tecnico si sente sempre più coinvolto nel rilancio del club. L'azionista alla cena di Natale: "State diventando un gruppo sempre più forte, vi ringrazio". Ottolini risolve il contratto con il Genoa: sul nuovo ds garantisce Chiellini. Proposto Lucca per l'attacco.
Spazio anche all'altra metà della città, con il seguente titolo in taglio basso: "Marianucci in pressing per il Toro". Trattativa serrata col Napoli: ai margini con Conte, il difensore spinge per raggiungere Baroni. Il prestito secco non basta: Petrachi chiede almeno il diritto di riscatto. Idea Prati per la regia: al Cagliari interessa Masina.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.