Torino, Ismajli uscito per infortunio contro il Parma: esami strumentali nelle prossime ore
Ardian Ismajli, difensore centrale del Torino, è uscito anzitempo ieri sera nel corso del match perso con il Parma per un fastidio alla coscia.
Come raccolto da TMW l'ex Empoli si sottoporrà nelle prossime ore agli esami medici di rito per conoscere l'entità dell'infortunio.
Parma-Torino 2-1, il tabellino della gara
Parma (3-4-2-1): Suzuki; Ndiaye, Circati, Delprato; Britschgi, Keita, Bernabé (36’ st Estevez), Valeri; Oristanio (13’ st Benedyczak), Cutrone (36’ st Sorensen); Pellegrino (45’+2’ st Djuric). A disp.: Corvi, Rinaldi, Almqvist, Lovik, Begic, Ordonez, Troilo, Trabucchi, Plicco. All.: Cuesta
Torino (3-4-2-1): Israel; Ismajli (31’ st Adams), Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani (25’ st Tameze), Nkounkou (25’ st Biraghi); Ngonge, Vlasic (42’ st Aboukhlal); Simeone (42’ st Njie). A disp.: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Pedersen, Dembélé, Gineitis, Zapata. All.: Baroni
Arbitro: Collu
Marcatori: 36’ Pellegrino (P), 5’ st Ngonge (T), 27’ st Pellegrino (P)
Ammoniti: Ndiaye (P), Ngonge (T), Pellegrino (P), Nkounkou (T), Delprato (P), Njie (T)
