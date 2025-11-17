Albania, Ismajli: "Partita molto combattuta, spero di rendere orgogliosi i nostri tifosi"
"È stata una partita molto combattuta e ci sarà utile per le partite di marzo, quando avremo due finali. Abbiamo raggiunto ciò che volevamo, ovvero raggiungere gli spareggi". Comincia così l'intervista rilasciata a TV Klan dal difensore dell'Albania Ardian Ismajli, dopo la sconfitta per 0-2 contro l'Inghilterra nella gara che ha chiuso le qualificazioni ai Mondiali del 2026.
Prosegue il centrale del Torino: "Così come i tifosi ci hanno reso orgogliosi in ogni angolo del mondo, spero di rendere orgogliosi anche loro. Sono orgoglioso di essere qui. Che io sia in panchina o in campo, sono pronto a dare il 100%".
