Torino-Lecce 1-1, le pagelle: Comuzzo superlativo, N'Dri decisivo

Finisce in parità all'Olimpico Grande Torino. Una sfida a ritmi sterili per buona parte fino all'episodio chiave a smuovere le carte: la deviazione di Gaspar mette fuori dai giochi Falcone sul tiro di Simeone. Il Lecce si ricompatta e trova il pareggio grazie ai cambi, specialmente quello di N'Dri, anch'esso fortunato nella deviazione vincente a beffare Perri. Un punto per parte dopo diverse sconfitte di troppo.

LE PAGELLE DEL TORINO

Perri 6,5 - Una sola parata, ma degna di nota, trovandosi il pallone lì e dovendo reagire d'istinto.

Coco 6 - Partita attenta e accurata senza alcuna sbavatura seppur l'avversario conti, e non poco.

Ismajli 6 - Superficiale nel farsi scippare il pallone da Fatah. Unico smacco in una gara controllata senza ulteriori grattacapi.

Comuzzo 7 - Sempre presente in fase difensiva e funge da supporto alla spinta di Cacciamani. Suo l'assist per il gol di Simeone.

Belghali 6 - Meno offensivo del solito, ma comunque altra dimostrazione di quanto sia un tassello fondamentale per il gioco del Torino.

Vlasic 5,5 - I requisiti per trascinare il Torino al successo c'erano tutti. Fallisce miserabilmente in una partita in cui non crea alcuno spunto. Dal 83' Ilkhan s.v.

Braganca 5,5 - Sponda granata è sua la deviazione beffarda a pareggiare i conti. Somministra il gioco, seppur a ritmi blandi. Dal 83' Casadei s.v.

Fitz-Jim 5,5 - E' innegabile come catturi l'occhio quando ha il pallone tra i piedi. Risulta, però, essere troppo leggero e fine a sé stesso, con perfino un controfallo fischiato. Dal 60' Gineitis 5,5 - Gioca uno spezzone in una fase a lui poco congeniale.

Cacciamani 6 - Il primo mezzo spunto della partita nasce dai suoi piedi con un traversone sventato da Falcone. Meglio la prima frazione della ripresa. Dal 78' Aboukhlal s.v.

Kulenovic 5,5 - Poco servito in un primo tempo opaco. Quando cercato, risultato essere impreciso negli appoggi corti. Dal 46' Adams 6,5 - Dà brio all'attacco granata grazie ai suoi soliti colpi. Il primo gesto acrobatico viene fermato dal palo, il secondo va alto di centimetri.

Simeone 6 - Torna a gioire in casa dopo oltre centottanta giorni di astinenza. Divide i meriti del gol con la deviazione sfortunata di Gaspar, ma poi non è chirurgico sottoporta per i tre punti.

Allenatore: Abate 5,5 - Torna a muovere la classifica seppur con un pizzico di rammarico per la mancata vittoria. Perde la possibilità di scavalcare Napoli e Bologna in un'occasione ghiotta.

LE PAGELLE DEL LECCE

Falcone 6 - Si ritrova il pallone lì quasi inspiegabilmente da Simeone e ci mette i guantoni su un pareggio importante.

Danilo Veiga 6,5 - Prestazione maiuscola del braccetto di di Francesco. Una garanzia per il Lecce.

Gaspar 5,5 - Sfortunato nella deviazione sul tiro di Simeone mettendo fuori dai giochi Falcone. Il posizionamento sull'attaccante argentino, però, è scorretto, concedendogli troppo spazio.

Tiago Gabriel 6,5 - Per poco non combina un pasticcio dopo esser scivolato sul terreno di gioco, ma la dea bendata lo sussiste.

Dembélé 6 - Sente la sfida più di chiunque altro. Prova ad allungare nonostante Cacciamani lo obblighi a dare un'occhiata alla fase difensiva. Dal 73' N'Dri 7 - Entra e trova la traiettoria giusta a neutralizzare Perri. Ci riprova più tardi siccome in fiducia.

Kaba 6 - Intensità e densità nei trenta metri in cui si gioca il primo tempo. "Sporco", ma efficace. Dal 73' Coulibaly 6 - Posizionale e solido in mezzo al campo.

Ngom 5,5 - Partita maschia, non nelle sue corde. Quando c'è da guardare il possesso palla altrui, viene meno.

Maleh 5,5 - Un bel tacco a liberare Gallo per il cross dopo un giallo speso bene, ma nato da un suo controllo difettoso. Dal 88' Fofana s.v.

Gallo 6 - Gioca con sicurezza e cavalca il momento di forma. Che sia a quattro dietro o in mezzo si comporta in ugual misura.

Fatah 6 - Prova a muoversi sul fronte non dando punti di riferimento. Scippa un pallone sanguinoso a Ismajli nel primo tempo. Dal 88' Siebert s.v.

Stulic 5 - Evanescente. Ingabbiato tra Comuzzo e Ismajli, non riesce mai a spuntarla una volte e a portare su la squadra. Dal 73' Geubbels 5,5 - Non è lui a cambiare le sorti, non tocca un pallone.

Allenatore: Di Francesco 6,5 - Torna a sorridere, a metà, grazie a una mossa dalla panchina. Partita priva di entusiasmo, in perfetto stile Lecce, che guadagna il massimo su un campo complicato.