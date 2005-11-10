Juve Stabia-Arezzo 1-0: Sibilli decisivo, Vukovic sugli scudi
William Scuotto
La Juve Stabia batte l’Arezzo con il gol al 2’ di Sibilli. Successo importantissimo per i campani, visto che fanno un bel salto in classifica.
LE PAGELLE DELLA JUVE STABIA
Vukovic 7 - Non perfetto, ma efficace su Tavernelli visto che manda il pallone sul palo. Dà sicurezza sui diversi traversoni dell’Arezzo. Bravissimo sul tiro di Renzi.
Maggioni 6 - Regge bene gli attacchi di Tavernelli, fa un po’ più di fatica nel secondo tempo.
Bettella 6,5 - Ottima la sua prestazione, guida bene il reparto difensivo.
Bellich 6,5 - Così come il suo compagno di reparto, gioca una gran bella gara.
Douglas 6,5 - Bene in entrambe le fasi, visto che colpisce anche il palo con un colpo di tacco che avrebbe meritato miglior sorte. Soffre un poco Pattarello nel finale, ma ci sta.
Battistella 6 - Ottimi primi 45 minuti, sostituito all’ora di gioco per stanchezza. Dal 60’ Karic 6 - Davvero positivo il suo impatto al match.
Artioli 6 - Gran lavoro nel rendere la squadra sempre compatta.
Pierobon 6,5 - Prima lancia Sibilli nell’azione del gol decisivo e poi realizza un grandissimo lavoro in fase di copertura. Dall’84’ Baldi S.V.
Maistro 5,5 - Aiuta la squadra, ma non si rende mai pericoloso. Dal 60’ Patané 6,5 - Ottimo il suo ingresso in campo, va anche vicino al gol, dove trova un gran Nunziante a dirgli di no.
Di Nardo 6 - Gran lotta la sua, anche se tira solo una volta è un pericolo costante. Dal 75’ Candellone 6 - Dà il suo contributo a difendere la rete di vantaggio, tenendo su qualche pallone.
Sibilli 7,5 - Sblocca subito il match con un gran gol, ma poi è dappertutto. Che partita la sua . Dal 75’ Fernandes S.V.
Allenatore: De Giorgio 7 - Voleva tornare alla vittoria al Menti e l’ha fatto. Gran campionato della sua Juve Stabia, senza penalizzazioni sarebbe in piena zona play-off.
LE PAGELLE DELL’AREZZO
Nunziante 6 - Sul gol di Sibilli non può fare nulla, bravissimo nel secondo tempo su Patané.
Renzi 5,5 - Fa una gran fatica a reggere Sibilli, ma nella ripresa migliora e sfiora anche il pari.
Illanes 5 - Gran lotta la sua, ma si fa saltare da Sibilli nell’azione decisiva della gara.
Coppolaro 5 - Non dà mai la sensazione di sicurezza, lascia solo Di Nardo nel tempo ma, fortunatamente, l’attaccante non riesce a concludere in porta.
Righetti 5,5 - Soffre le trame offensive stabiesi, viene sostituito all’intervallo, probabilmente, per il cartellino giallo. Dal 46’ Cagnano 6 - Dà un’altra spinta sulla corsia destra.
Eklu 5,5 - Molto inconcludente in entrambe le fasi. Dal 46’ Sala 6 - Riesce a dare vita agli attacchi dell’Arezzo per pareggiare, più volte pericoloso.
Iaccarino 5,5 - Perde il pallone che dà il via al gol di Sibilli. Riesce a riprendersi, però il danno è fatto.
Ionita 6,5 - L’anima dell’Arezzo, si arrende solo al fischio finale. Pericoloso con un colpo di testa e un tiro poco alto sopra la traversa.
Arena 5,5 - Ottimo il passaggio per il tiro di Cerri, ci prova anche se impreciso. Dal 63’ Pattarello 6 - Si rende pericoloso con un buon tiro a giro, davvero positivo il suo ingresso in campo.
Cerri 6 - Ha due grandi occasioni, create anche grazie alla sua fisica. Sfortunato nella prima, visto che il suo tiro termina di poco alto a causa di una deviazione. Dal 63’ Cianci 5 - Non riesce a dare più incisività nella manovra offensiva toscana.
Tavernelli 5,5 - Si fa vedere in maniera intermittente. Meglio nella ripresa, dove colpisce anche un palo. Dal 74’ Olivieri 6 - In soli venti minuti a sua disposizione, di fatto, realizza due traversoni che danno più di qualche apprensione alla difesa della Juve Stabia.
Allenatore: Bucchi 5,5 - La sua squadra non ha giocato una brutta partita, ma arriva comunque un altro ko. Approccio sbagliato in una gara molto importante.