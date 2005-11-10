Bologna, Darmian: "Il gruppo mi ha accolto benissimo. Emozionante giocare a Parma"

Il difensore del Bologna Matteo Darmian ha parlato a DAZN prima della partita contro il Parma: “Sta andando bene. Fin da quando sono arrivato ho avuto sensazioni positive. Il gruppo mi ha accolto benissimo, tutta la società, lo staff e i compagni. Stiamo facendo un bel percorso e vogliamo continuare su questa strada”.

Qui ti sei rilanciato. Che emozioni?

“È emozionante, ho vissuto un anno bello qui. Ho ricordi positivi. Devo ringraziare la società e tutti quelli che mi hanno permesso di venire qua ed esprimermi al meglio”.