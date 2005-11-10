La chiave tattica: l'Inter accetterà il rischio o scenderà a compromessi contro il Como?

La sfida fra Inter e Como è probabilmente il meglio che il calcio italiano oggi può offrire. Per qualità delle due squadre, idee di calcio e contrapposizione di filosofie diverse. Ma forse neppure così tanto, dal momento in cui a prescindere dai moduli stiamo parlando delle due squadre col maggior timbro offensivo dell'intera Serie A.

Focus sulla trequarti offensiva del Como

Tantissime le chiavi tattiche del match, con i due allenatori che avranno un ruolo decisivo nella preparazione della partita e nella trasmissione del giusto atteggiamento ai giocatori. Un punto focale in questo senso sarà la zona di campo coincidente con la trequarti offensiva del Como, quello spazio fra la difesa ed il centrocampo dell'Inter. Lì probabilmente la partita prenderà una direzione in un senso o nell'altro, a seconda dell'atteggiamento che sceglierà di utilizzare l'Inter: manterrà i suoi principi, come ama spesso ripetere Cristian Chivu, o si adatterà alla contingenza del momento e alle qualità del Como in quel settore?

Il lavoro delle due mezzali nerazzurre sarà decisivo

Solitamente l'Inter ha movimenti codificati in mezzo al campo, con le due mezzali (molto probabilmente Barella e Sucic più di Zielinski) che tendono ad accompagnare l'azione offensiva in profondità, con almeno una che arriva sulla linea degli attaccanti. Un contesto tattico in cui il Como potrebbe andare a nozze con i suoi esterni, Baturina e Da Cunha nell'occasione (viste le assenza di Diao, Addai e Jesus Rodriguez), che partendo dalle corsie amano accentrarsi e prendersi quello spazio per far male. Se l'Inter deciderà di rischiare portando avanti le due mezzali, il rischio aumenterebbe e la squadra di Fabregas potrebbe essere facilitata nello sfruttare quella zona di vuoto, anche grazie ai movimenti di Nico Paz.