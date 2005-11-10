Lecce, Di Francesco commenta la gara contro il Torino

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Lecce, Di Francesco commenta la gara contro il TorinoLive TMW
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Emanuele Pastorella
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Oggi alle 17:25Serie A
autore Emanuele Pastorella
07.11.2026 17:25Serie A
Premi F5 per aggiornare la diretta
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17.25 - Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per l'undicesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.
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