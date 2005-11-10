Qual è il vostro obiettivo? Vanoli: "Ha ragione Paratici, meglio dodicesimi ma costruendo"

Mister Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus, ha risposto anche a una domanda sull'obiettivo stagionale della sua Fiorentina. Di seguito le parole in merito del tecnico gigliato, attualmente sedicesimo in classifica con 8 punti in 10 giornate.

Vanoli: "Meglio arrivare un anno dodicesimi per costruire le fondamenta per il futuro"

Qual è l'obiettivo di questa squadra?

"Non ci dobbiamo creare né pressioni né limiti. Se guardiamo anche le partite in cui non abbiamo fatto punti c'è stata comunque l'amarezza che potevamo portare a casa punti. Se però le abbiamo perse significa che dobbiamo ancora lavorare. Non dimentichiamo ciò che ha detto Paratici: meglio arrivare un anno dodicesimi per costruire le fondamenta per il futuro".

Quali corde ha toccato e che Fiorentina vuole domani contro la Juventus?

"La medicina più bella è stata la vittoria di Sassuolo: vincere aiuta a vincere. Ma io vedevo già la squadra in crescita, vicina a raggiungere questo risultato. Contro Como e Inter avevamo fatto buone prestazioni, ma ci è mancata un po' di maturità. Sicuramente la vittoria al Franchi ci manca: ho detto ai ragazzi di continuare con questa voglia di strafare perché i giovani devono essere liberi di provare e sbagliare".