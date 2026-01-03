Torino, nome nuovo per l'attacco: Petrachi ha messo nel mirino Vogt del San Gallo

Torino al lavoro per regalare al più presto qualche rinforzo al tecnico Baroni. Per quanto riguarda l'attacco, il ds Petrachi si sta muovendo per uno dei talenti emergenti del calcio elvetico. Come riporta Tuttosport si tratta di Alessandro Vogt, centravanti classe 2005 in forza al San Gallo. Con la compagine gialloverde ha fatto tutta la trafila delle giovanili, arrivando in prima squadra in questa stagione in cui fin qui si è messo in mostra con 10 gol e 5 assist in 25 presenze.

Il costo del suo cartellino è tra i 5 e i 6 milioni di euro e, oltre al Torino, non mancano le pretendenti. Piace infatti anche in Bundesliga, nello specifico a Hoffenheim e Wolfsburg. Un profilo dunque estremamente interessante per i granata, anche se ha "globuli bianconeri": sua madre è italiana, tifosa della Juventus e lo ha chiamato Alessandro in onore di Del Piero.