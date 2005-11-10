Torino, Abate cambia programma: tutti in ritiro prima della sfida contro l'Udinese

Cambio di abitudini in casa Torino alla vigilia della sfida contro l'Udinese. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Ignazio Abate ha deciso di portare tutta la squadra in ritiro prima della partita. Una scelta inedita da quando il tecnico siede sulla panchina granata: finora, infatti, Abate aveva sempre evitato il ritiro nelle vigilie delle gare casalinghe, concedendo fiducia e responsabilità ai propri calciatori. Una filosofia che non viene messa in discussione, considerando anche il rapporto costruito dall'allenatore con il gruppo durante i suoi primi cento giorni alla guida del Toro.

Torino, tre settimane senza campionato: Abate vuole ritrovare subito il ritmo

Alla base della decisione c'è soprattutto la lunga interruzione del campionato. L'ultima partita disputata dal Torino risale infatti a sabato 19 settembre, sul campo del Bologna, e da allora sono trascorse tre settimane senza impegni ufficiali. Una pausa durante la quale ben 14 giocatori granata hanno lasciato Torino per raggiungere le rispettive nazionali.

Il ritiro per ricompattare il gruppo prima dell'Udinese

Nessuna misura punitiva, dunque, ma una scelta dettata dalla necessità di ritrovare rapidamente le sensazioni della competizione. Abate vuole sfruttare il ritiro per ricompattare il gruppo dopo le numerose partenze per le nazionali e riportare tutti immediatamente nel clima partita. Il Torino si prepara così alla ripresa contro l'Udinese modificando, almeno per questa occasione, una delle consuetudini introdotte dal proprio allenatore.