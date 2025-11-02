Torino-Pisa, le formazioni ufficiali: fuori Nzola, Meister dal 1'. Sorpresa Ilic in mediana
Sono ufficiali le formazioni di Torino e Pisa, che alle ore 15 scenderanno in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino per disputare la decima giornata di Serie A. Questi i due schieramenti di Baroni e Gilardino:
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Maripan, Ismaijli, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. Allenatore: Marco Baroni.
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Hojholt, Leris; Vural, Moreo; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.
