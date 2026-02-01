Torino, Prati: "Contento di come sono stato accolto, potevo fare subito gol ma..."
Matteo Prati, centrocampista del Torino, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta 1-0 contro il Lecce, nella quale ha sfiorato subito il gol: "Devo ringraziare compagni e società per come mi hanno accolto, mi sono sentito subito parte integrante del gruppo e questo mi ha aiutato anche in campo".
Potevi segnare subito...
"Nell'azione potevo far meglio, ma l'importante era portare a casa i tre punti e sono molto contento".
Che gruppo hai trovato?
"Ci hanno fatto integrare subito al massimo, il gruppo è unito e compatto. Oggi penso che sia visto, anche nelle difficoltà abbiamo resistito. Io, come gli altri nuovi, cerchiamo di dare il nostro contributo".
