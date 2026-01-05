Sampdoria scatenata: quattro colpi già chiusi, ora tocca a Martinelli

La Sampdoria ha deciso di non perdere tempo e di recitare subito un ruolo da protagonista in questo avvio di mercato invernale. Come promesso dal CEO Fredberg e dal direttore sportivo Mancini, il club blucerchiato ha letteralmente aggredito la sessione di gennaio, consegnando allo staff tecnico guidato da Gregucci e Foti una rosa già profondamente rinforzata.

Sono infatti quattro i colpi già definiti: in difesa è arrivato Mitoglou dall’AEK Atene, a centrocampo Esposito dallo Spezia, sugli esterni Begic dal Parma, mentre in attacco è stato chiuso l’importante innesto di Matteo Brunori dal Palermo. Per Esposito e Brunori è già arrivata anche l’ufficialità, mentre per Mitoglou e Begic la fumata bianca è attesa nelle prossime ore.

Ma il mercato doriano non è destinato a fermarsi qui. Il prossimo obiettivo è la porta: il nome caldo è quello di Tommaso Martinelli della Fiorentina. Il giovane estremo difensore è atteso a Genova nei primi giorni della prossima settimana e dovrebbe approdare alla Sampdoria in prestito, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità e minutaggio.