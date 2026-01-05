Granata super a Verona, Tuttosport in prima pagina: "Toro! Tre salti di gioia"

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport come titolo principale sceglie il seguente: "Toro! Tre salti di gioia". La prodezza e la capriola di Njie, dopo i gol di Simeone e Casadei, ribaltano il Verona e l'umore granata. Il Cholito ritrova la rete dopo due mesi ed esalta il giovane svedese: "E' il nostro Leao". Alieu: "L'adrenalina fa fare cose pazze". Sofferenza e contropiede, Baroni respira: "Ho avuto segnali importanti". Parla anche il ds del Torino Petrachi: "Un difensore, un centrocampista e un esterno le priorità".

Si parla anche dell'altra metà di Torino, con questo titolo: "Pellegrino o Dovbyk, un vero 9 per Spalletti". Alla Juve serve un bomber di peso: David e Openda non danno garanzie, Ottolini al lavoro. Il sogno è Sorloth. Padovano: "Una punta me l'aspetto, consiglio Lucca".