Torino, ritorno ai box per Anjorin: ha una fascite plantare bilaterale. La situazione

Brutte notizie per il Torino e il suo allenatore Marco Baroni, che deve rinunciare al suo centrocampista Faustino Anjorin per la partita che attende domani la sua squadra sul campo del Parma.

Fa sapere il Toro come il calciatore Faustino Anjorin sia stato sottoposto in data odierna a risonanza magnetica ad entrambi i piedi. L’accertamento strumentale ha evidenziato un quadro di fascite plantare reattiva bilaterale prevalente a sinistra. Pertanto il calciatore oggi ha svolto un programma di lavoro personalizzato e verrà rivalutato nei prossimi giorni sulla base dell’evoluzione clinica.

Per quanto riguarda i tempi di recupero per Anjorin, in casa Torino la speranza è quella di riavere il centrocampista inglese a disposizione per la ripresa dopo la prossima sosta per le Nazionali. Gli acciacchi fisici però nel frattempo ne stanno minando l'approccio in granata.