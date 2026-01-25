Torino, serve al più presto un innesto in difesa: corsa a due con la Lazio per Ranieri

Il tennistico ko per 6-0 rimediato sul campo del Como ha ribadito un concetto chiaro da tempo: il Torino, per evitare imprevisti scivoloni in campionato, ha bisogno di rinforzi in ogni reparto e in particolare in quello difensivo. Da tempo si parla come obiettivo granata di Kevin Jappert, argentino classe 2004 in prestito nel Barracas ma di proprietà dell’Atletico de Rafaela. Tale club ha già fissato il prezzo: servono almeno 4 milioni più una percentuale sulla futura vendita per assicurarselo.

Il ds del Toro Petrachi, comunque, sta sondando anche altri terreni. Un altro nome che potrebbe fare al caso di Baroni, stando a quello che riporta Tuttosport, è quello di Luca Ranieri. Il difensore in uscita dalla Fiorentina, dove è passato nel giro di qualche mese da titolare e capitano a panchinaro, è seguito con interesse anche dalla Lazio (il ds Fabiani lo ha avuto alla Salernitana). Il fatto che abbia già una certa esperienza in Serie A, viste le esigenze granata in questo momento, potrebbe renderlo maggiormente appetibile rispetto ad un profilo più di prospettiva come Jappert.