Torino-Udinese, i convocati di Baroni: out Gineitis per un risentimento all’adduttore
A poche ore dalla sfida contro l'Udinese, il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha diramato la lista dei convocati. Oltre a Ilic, Masina e Pedersen, non convocato Gineitis per un risentimento all’adduttore sinistro in corso di valutazione. Questo l'elenco completo.
Portieri: Israel, Paleari, Popa.
Difensori: Biraghi, Coco, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Nkounkou, Pellini, Sazonov.
Centrocampisti: Acquah, Anjorin, Asllani, Casadei, Ilkhan, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.
