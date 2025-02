Torino, Vagnati: “Sul rigore doppio errore, dell’arbitro e del Var”

vedi letture

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa di Patrick Vieira tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, match valido per la 24° giornata della Serie A Enilive 2024/2025, Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

Partiamo dal finale di gara e dalle polemiche per l’episodio che riteniamo calcio di rigore

“L’episodio sposta tutto. L’arbitro doveva valutarlo in campo. Abbiamo la tecnologia per aiutare ma evidentemente non funziona. Il rigore è evidente, perché il Var non interviene? L’amarezza è di non aver visto l’arbitro al Var per valutare con certezza un episodio del genere. Non voglio puntare il dito ma l’errore c’è. Bisognava chiamare l’arbitro”.

La prestazione del Torino però è stata positiva

“Noi dobbiamo cercare di vincere tutte le partite per rispetto del club e dei tifosi. Per chiunque fa sacrifici per venire a vederci. La gara è stata positiva e si può pareggiare ma l’amarezza deriva dal fatto che dobbiamo fare più punti possibile e stasera non è successo per un errore”.

Al Torino manca pochissimo per fare il salto di qualità, è d’accordo?

“Noi non avevamo la sensazione di poter subire gol. Però abbiamo commesso un errore e l’abbiamo pagato. Dobbiamo crescere in questo ma la gara della sqaudra è stata seria, determinata. Spiace, ripeto, per questo episodio ma la partita è stata positiva”.