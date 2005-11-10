Torricelli sulla Juventus: "Elkann sta investendo tanti soldi, ora serve solo continuità negli uomini"

Dal Festival dello Sport a Trento, Moreno Torricelli ha parlato dell'attualità di casa Juventus. Queste le sue parole a cominciare da un ricordo del successo in Champions nel '96: "Bisogna partire dalla base, dare continuità al lavoro e alla dirigenza, solo così puoi creare qualcosa per il futuro. Così si può costruire qualcosa di importante, non si è mai visto un cambio di uomini come accaduto negli ultimi 5 anni".

Le rivali storiche hanno un passo diverso...

"Quando sono arrivato alla Juventus non vincevamo il campionato da 9 anni, ci sono i periodi in cui fai fatica a costruire. Ma Elkann sta mettendo tanti soldi al progetto, ora serve dare continuità alle persone chiave. Giocatori e giovani bravi ci sono, quindi bisogna creare qualcosa con la continuità del lavoro".

Il nuovo corso della Nazionale e l'exploit di Kayode?

"Una buonissima impressione, non pensavo che la Nazionale potesse reagire così subito. Sotto il profilo di impegno, voglia e coraggio sono uscite due prestazioni molto buone, che fanno ben sperare, contro Turchia e Francia. Ma è tutto il movimento che si deve svegliare a cominciare dai settori giovanili".

Conte senza panchina?

"Antonio non lo scopro io, ovunque è andato ha vinto. Chi lo prenderà è perché vorrà vincere qualcosa, si prenderà un po' di pausa ma so che presto tornerà in panchina, perché lui è lì che vive".