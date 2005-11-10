Il tour de force della Juve: Max torna il 1° novembre! Occhio alla ripartenza

Dall’11 ottobre all’8 novembre. La Juventus sarà in campo nove volte in 28 giorni prima della prossima sosta con l’obiettivo di restare a ridosso delle prime della classe in campionato e di continuare ad accumulare punti nella fase campionato di Europa League dopo il debutto vincente. Il dato che balza subito all’occhio è quello relativo alle trasferte: sono sei su nove, allo Stadium solo le sfide contro Lazio, Rennes e Napoli. La squadra di Spalletti riprenderà il suo cammino sul campo di una delle migliori squadre di questo avvio di stagione, poi andrà in Galizia per sfida il Celta Vigo e, successivamente, un doppio impegno casalingo.

Nessuna sfida cuscinetto in Europa League, ma tutte gare alla portata. Il match più atteso è quello del 1° novembre quando a Torino tornerà Max Allegri alla guida del suo Napoli.

Cosa è cambiato durante la sosta

La maxi-sosta per le nazionali ha cambiato poco o nulla in un'infermeria che era già piena di giocatori alle prese con infortuni decisamente importanti. Restano indisponibili Yildiz, Ekhator, Locatelli, Boga, Grabara (sostituito nel frattempo da Neto) e Owusu. Nella giornata di ieri s'è rivisto Cabal che salvo complicazioni sarà presto a disposizione di Spalletti. Nessun problema per Conceicao che ha superato il problema alla coscia e ha giocato 85 minuti contro la Norvegia.

Così la Juventus fino alla prossima sosta

11 ottobre - Cagliari-Juventus *** (stelle di difficoltà)

15 ottobre - Celta Vigo-Juventus ***

18 ottobre - Juventus-Lazio ***

22 ottobre - Juventus-Rennes ***

25 ottobre - Lecce-Juventus **

28 ottobre - Genoa-Juventus **

1 novembre - Juventus-Napoli ****

5 novembre - AZ Alkmaar-Juventus ***

8 novembre - Fiorentina-Juventus ***

Così la Juventus prima della sosta

23 agosto - Frosinone-Juventus 0-1

29 agosto - Juventus-Parma 2-0

6 settembre - Juventus-Milan 1-1

13 settembre - Sassuolo-Juventus 3-2

17 settembre - Juventus-NEC Nijmegen 5-0

20 settembre - Juventus-Atalanta 2-0