Barletta, nuovo rinforzo in difesa: c'è la firma di Fabio Tito

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Barletta, nuovo rinforzo in difesa: c'è la firma di Fabio TitoUfficiale
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 13:03Serie C
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09.10.2026 13:03Serie C
Il Barletta pesca dagli svincolati e rafforza la difesa: ufficiale l'inaggio di Fabio Tito
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© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Il Barletta rinforza la difesa con l'arrivo di Fabio Tito. Il terzino classe 1993 approda in biancorosso da svincolato dopo aver conquistato il Girone B di Serie C con l'Arezzo.
Barletta, ufficiale l'arrivo di Fabio Tito: il comunicato del club
La SS Barletta 1922 comunica di aver raggiunto l'accordo per l'ingaggio di Fabio Tito.
Difensore nato a Castellammare di Stabia, classe 1993, è reduce dalla vittoria del girone B di Serie C con la maglia dell'Arezzo. Nell'ultima stagione in Toscana, ha collezionato 11 presenze tra campionato e Coppa di categoria.
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