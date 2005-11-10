Bari, lesione al polpaccio per Darboe: tre settimane di stop
Daniel Uccellieri
Il Bari fa il punto sulle condizioni degli infortunati dopo la sfida contro la Salernitana. Per Ebrima Darboe è prevista una pausa di circa tre settimane, mentre arrivano segnali positivi per altri tre giocatori.
Bari, il punto sugli infortunati: Darboe ai box, Celli, Gomez e Mantovani verso il rientro
SSC Bari rende noto che gli esami strumentali, a cui è stato sottoposto Ebrima Darboe, per valutare l'entità dell'infortunio che lo ha costretto all'uscita anticipata nel corso della sfida di domenica contro la Salernitana, hanno evidenziato una lesione di modesta entità al polpaccio destro. Previste 3 settimane di stop.
Si comunica inoltre che Marco Pissardo ha subito un intervento chirurgico alla schiena, per l'asportazione di due nei. Il calciatore sarà indisponibile per almeno due settimane.
Gli esami strumentali, effettuati su Alessandro Celli, Guido Gomez e Valerio Mantovani, hanno evidenziato la guarigione dai rispettivi infortuni muscolari. A seguito di ciò, i tre calciatori di cui sopra, dovrebbero aggregarsi al gruppo, alla ripresa degli allenamenti della prossima settimana. Questo, salvo imprevisti dell'ultima ora.
Prosegue regolarmente il percorso di recupero di Francesco Vicari, quest'ultimo vittima anche di un infortunio muscolare e Giacomo Manzari, entrambi in convalescenza dopo i rispettivi interventi chirurgici al ginocchio.