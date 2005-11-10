Brutte notizie per l'Inter, si ferma Curtis Jones: cos'ha l'inglese e quante gare può saltare

Brutte notizie per l’Inter di Cristian Chivu: nella mattinata di giovedì Curtis Jones si è sottoposto a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni, ma i primi tempi di recupero indicano circa tre settimane di stop.

Sei partite a rischio

L’infortunio arriva proprio nel momento in cui l’inglese era chiamato a crescere dopo un avvio di stagione ancora a fasi alterne. Secondo le prime indicazioni, Jones potrebbe saltare sei partite tra campionato e Champions League: Inter-Parma, Inter-Club Brugge, Bologna-Inter, Inter-Shakhtar Donetsk, Inter-Fiorentina e Venezia-Inter. Un’assenza importante per Chivu, che dovrà fare a meno del centrocampista in una fase particolarmente intensa del calendario.

Nel mirino il derby di Milano

L’obiettivo per il rientro diventa quindi il derby di Milano del 31 ottobre. Se il recupero procederà senza intoppi, Jones potrebbe tornare a disposizione proprio in occasione della sfida contro il Milan, prima della successiva sosta per le Nazionali. I prossimi controlli saranno decisivi per stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero e capire se l’inglese potrà effettivamente essere convocato per il derby. Intanto, per lui in stagione si contano finora 242 minuti giocati, distribuiti in 5 presenze.