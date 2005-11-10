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Ronaldinho in campo con il Ravenna? Filipponi: "Ci vuole coraggio"

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Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:19Serie C
09.10.2026 12:19Serie C
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Il ds della Fermana analizza i tre gironi di Serie C: dal duello Brescia-Cittadella alle ambizioni di Spezia, Potenza e Sorrento.
FotoTUTTOmercatoWEB

Il prossimo 15 novembre, in occasione del derby con il Forlì, potrebbe esserci il debutto in campo di Ronaldinho con la maglia del Ravenna. Intervenuto alla radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com, il ds della Fermana Sergio Filipponi parla così del possibile ritorno in campo del fenomeno brasiliano:

Il 15 novembre, secondo alcune indiscrezioni, Ronaldinho potrebbe debuttare con il Ravenna nel derby contro il Forlì. Andresti a vedere la partita?

"Comprerei il biglietto, soprattutto per curiosità. Auguro al Ravenna e a Ronaldinho di vivere una grande stagione, ma credo che l'età possa condizionarlo. Sarebbe comunque interessante vedere un fenomeno del genere rimettersi in gioco in un campionato in cui contano molto la corsa, la tecnica e l'intelligenza calcistica. A 45 anni, dopo essere rimasto fermo per undici, ci vuole coraggio per tornare in campo.

Se dovesse davvero scendere in campo, sarebbe una scelta coraggiosa anche da parte del Ravenna?

"Assolutamente sì. Non credo che Ronaldinho possa essere nelle condizioni ottimali per disputare una partita intera, ma sarà l'allenatore a decidere se schierarlo dall'inizio o farlo entrare nel secondo tempo. Penso comunque che sarebbe una scelta ponderata, perché ci sono anche i rischi legati agli infortuni e alle possibili critiche.

Non bisogna essere ipocriti: oggi tutti parlano di Ronaldinho come di uno spettacolo e c'è grande attesa, ma dopo la partita potrebbero arrivare anche giudizi molto duri. È proprio per questo che parlo di coraggio: una scelta del genere può portare soddisfazioni, ma anche critiche. Se la Fermana non giocasse in contemporanea, potrei persino pensare di andare a vedere la partita, perché Ronaldinho resta un campione".

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