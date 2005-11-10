Inter, Spence: "Non mi innervosisco più. Resto nella mia bolla e prego il più possibile"

Lunga intervista da parte di Djed Spence, nuovo esterno dell'Inter, a GQ British, rivista alla quale si è raccontato anche per gli aspetti fuori dal campo: "Non mi innervosisco più. Probabilmente ho smesso di essere nervoso intorno ai 18 anni. A dire il vero, credo che il Mondiale, la prima partita prima del mio ingresso in campo, sia stata la prima volta che ho provato di nuovo quella sensazione, un po' di nervosismo. Non devo chiamarlo nervosismo, però; preferisco chiamarlo semplicemente energia. Resto nella mia bolla, perché ho la sensazione che quando gli altri sono nervosi, questo possa in qualche modo influenzarti".

Il suo approccio ai match

Spence racconta la sua routine prima delle gare: "Cerco solo di andare a letto a un orario ragionevole, intorno a mezzanotte il giorno prima di una partita. Non mi metto troppe regole, ho uno chef privato e per la velocità, so che è una risposta banale, ma è questione di genetica. Sono sempre stato veloce. Mio padre era veloce, i miei zii, mio ​​nonno. Probabilmente inizierò a fare yoga e altre cose per il recupero, come la terapia con luce rossa e le bombole di ossigeno. Mi sento come se avessi 21 anni".

Preghiera

Spence ha anche altri segreti: "Se mi sento in un certo modo, prego prima della partita nella mia camera d'albergo e probabilmente recito altre due preghiere nello spogliatoio. Non proprio cinque volte al giorno, ma cerco di pregare il più possibile. Sento che mi dà guida, forza e potere. Lascio tutto nelle mani di Dio. Metto questa responsabilità su di Lui, non su di me. Poi c'è la musica, che è una parte importante della mia preparazione. Dipende da come mi sento quel giorno, che tipo di atmosfera voglio creare, ma di solito ascolto musica sull'autobus mentre vado, per prepararmi. Magari metto su una certa canzone quando esco o entro nello spogliatoio. Da quel momento in poi, mi concentro, ascolto la musica giusta per andare in campo. Indosso delle cuffie con il filo. Probabilmente ascolto più artisti americani, come Lil Durk.

Infine c'è la mia famiglia, che è molto importante per me. Ho tre sorelle. Sono le mie migliori amiche. Facciamo tutto insieme: andiamo in vacanza, usciamo a mangiare. Siamo una famiglia molto unita e abbiamo un ottimo rapporto. Probabilmente parlo con loro tutti i giorni. Magari tramite meme su Instagram o cose stupide. Giochiamo insieme alla PlayStation online. Non credo ci sia un giorno in cui non parlo con loro".