Il sindaco di Milano, Sala: "Nuovo stadio? Da Milan e Inter chiarezza sui tempi"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del tema legato al nuovo stadio per Inter e Milan, spiegando quelli che saranno le prossime mosse: "I prossimi passi sono ovviamente nelle mani delle due società. Io mi aspetto che il prossimo passo e a breve sia quello finalmente di mostrare il rendering dello stadio. Credo ci stiano lavorando, anzi so che ci stanno lavorando per poterlo presentare a breve, non so quando, quella mi sembra la prima cosa da fare", le sue parole.

Le parole di Sala, sindaco di Milano

Poi il primo cittadino ha aggiunto: "La seconda cosa da fare è garantire la tenuta dei tempi, quindi un programma di lavori serio, non possiamo perdere l'occasione di Euro 2032, sarebbe una cosa disastrosa di immagine per la città".

Insomma, Sala invoca chiarezza e trasparenza per quelle che saranno le prossime mosse riguardanti il nuovo stadio cittadino per le due squadre: "Quindi il tema è chiarire bene i tempi, perché nonostante noi addetti ai lavori ce li abbiamo in testa, i cittadini no, serve a questo punto un'operazione di trasparenza nei confronti dei cittadini. Il primo punto è veramente far sì che Sir Norman Foster e Manica vengano a Milano e mostrino il risultato del loro lavoro"