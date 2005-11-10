Lazio, Isaksen: "Per un gol nel derby sarei disposto a tutto, Gattuso è incredibile"

Dopo il successo della sua Danimarca contro il Galles, l'esterno della Lazio Gustav Isaksen ha parlato della sua avventura in biancoceleste: "Per un gol nel derby sarei disposto a tutto - riporta Tuttosport - sarebbe un sogno segnare all'Olimpico contro la Roma. Se devo dire la verità non mi aspettavo di essere al primo posto, ma abbiamo una squadra molto forte.

Gattuso è incredibile, sta facendo un grande lavoro: ha cambiato tante cose, siamo molto aggressivi. Non vedo l'ora di tornare a giocare per la Lazio, alla fine vedremo dove saremo arrivati. I tifosi devono sempre sognare, ma è troppo presto per dire se siamo da scudetto o meno, dobbiamo prendere partita dopo partita. Ora c'è il Monza, la prossima partita è quella da vincere, ci servono i tre punti per continuare la nostra corsa e quello che stiamo facendo".