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Sudtirol, Possanzini: "Vogliamo continuare a crescere, l'obiettivo resta la salvezza"

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:48Serie B
09.10.2026 12:48Serie B
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Il tecnico biancorosso presenta la sfida con l'Ascoli: "Serviranno equilibrio e umiltà. Il nostro obiettivo resta la salvezza".
FotoTUTTOmercatoWEB

In vista della sesta giornata di Serie BKT 2026-2027, il tecnico del Sudtirol Davide Possanzini è intervenuto, venerdì 9 ottobre, nel corso della conferenza stampa all’FCS Center, presentando il match interno con l’Ascoli. Il tecnico biancorosso ha fatto il punto sulle settimane di lavoro svolte durante la sosta per gli impegni delle Nazionali e ha, inoltre, analizzato le caratteristiche della partita. Il calcio d’inizio della gara contro l’Ascoli è fissato per sabato 10 ottobre, alle ore 15.00, allo Stadio Druso di Bolzano.

PREPARAZIONE DURANTE LA SOSTA
"Abbiamo sfruttato queste tre settimane per lavorare su diversi aspetti, anche se non abbiamo avuto sempre la squadra al completo, tra impegni con le Nazionali e alcuni problemi fisici. I ragazzi si sono allenati con grande serietà e abbiamo avuto la possibilità di inserire nuovi concetti, focalizzandoci anche sui giocatori arrivati nell’ultima fase del mercato. Sono soddisfatto del lavoro svolto e credo che la squadra sia pronta, sia dal punto di vista fisico che mentale, per affrontare la prossima partita".

L’APPROCCIO ALLA SFIDA
"Mi aspetto un match molto complicato contro una formazione che ha dimostrato di voler imporre il proprio gioco e mantenere il possesso del pallone. Dovremo essere bravi a contrastare queste caratteristiche e soprattutto a interpretare i diversi momenti della gara. Sarà fondamentale mantenere equilibrio, attenzione e umiltà, perché sono partite nelle quali anche un singolo episodio può fare la differenza. Mi aspetto un ulteriore passo in avanti dalla squadra, in particolare dal punto di vista della mentalità e dell’atteggiamento".

LA CRESCITA DEL GRUPPO
"È naturale che i risultati possano modificare le aspettative esterne, ma noi dobbiamo continuare a lavorare con serenità, senza lasciarci condizionare. Il nostro obiettivo rimane la salvezza, accompagnata dalla volontà di crescere e costruire una mentalità precisa. Dobbiamo concentrarci sul lavoro quotidiano, mantenendo equilibrio sia nei momenti positivi che in quelli di difficoltà. Questo è un aspetto sul quale non possiamo scendere a compromessi".

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