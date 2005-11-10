Una sfida inedita per avvicinarsi al Mondiale: l'Italia è pronta alla sfida con la Bielorussia

Domani sul campo neutro di Tbilisi, precisamente allo Stadio David Petriashvili, l’Italia Femminile sfiderà la Bielorussia (ore 18:15, diretta su Rai 2) nell’andata del primo turno dei play off per le qualificazioni al Mondiale del 2027. Una sfida da dentro o fuori che le Azzurre non possono sbagliare per rendere più semplice il ritorno che si giocherà martedì, alla stessa ora, a Firenze. Una sfida inedita, quella contro la formazione che occupa il 52° posto del Ranking FIFA, che si giocherà a porte chiuse e a cui non prenderanno parte Arianna Caruso e Angelica Soffia a causa della squalifica da scontare oltre ad altre tre giocatrici che saranno escluse dalla lista delle convocate per la gara. La vincente di questo doppio confronto sfiderà in finale una fra Serbia e Finlandia per conquistare il pass al Mondiale della prossima estate in Brasile.

Le parole del ct Soncin

“Ci stiamo preparando a questa partita cercando di sfruttare le nostre idee di gioco, la volontà di dominio e di riconquista feroce della palla. Abbiamo le qualità per poter gestire il possesso, ma servirà una solidità mentale per vivere tutte le varie fasi della partita. - ha spiegato il ct Andrea Soncin in conferenza stampa -Si tratta di un obiettivo e di un sogno sia per me sia per le ragazze. In questi mesi, pur non incontrandole, mi hanno fatto percepire la loro determinazione nel voler conquistare questa qualificazione. Stiamo lavorando e ci stiamo preparando per fare la migliore prestazione possibile, senza fare calcoli anche se ci sono 180 minuti a disposizione. A fine partita poi vedremo quale sarà il risultato e ragioneremo sul ritorno”.

Le parole della centrale Lenzini

“La sfida con la Bielorussia si prepara come una gara da dentro o fuori, una finale dove ogni dettaglio conta e dove serve tanta energia e determinazione, come chiede il mister, per portarla a casa. - sono invece le parole di Martina Lenzini - Rivedersi e ritrovarsi dopo tutto questo tempo è stato bello, tornare in Nazionale è sempre bello e ti fa sentire tanto orgoglio dentro. Siamo ancora più cariche per queste partite che dobbiamo affrontare”