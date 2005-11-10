Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Arezzo, Bucchi avverte: "Tredici gol subiti sono troppi, serve equilibrio"

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:18Serie B
09.10.2026 13:18Serie B
Fonti preferite
Il tecnico amaranto alla vigilia della Cremonese: «In Serie B possiamo starci». Chiesti equilibrio e una reazione dopo il ko col Sudtirol.
FotoTUTTOmercatoWEB

Cristian Bucchi, tecnico dell'Arezzo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Cremonese. Queste le sue parole raccolte da amarantomagazine.it

Bucchi inizia la conferenza parlando del lavoro svolto durante la lunga pausa: “Abbiamo lavorato sodo e a fondo in questi venti giorni. La sconfitta con il Sudtirol ci aveva lasciato addosso una negatività che dovevamo spazzare via in fretta. Abbiamo analizzato tutte e cinque le nostre partite per capire com’è questo campionato, come ci siamo stati dentro finora e cosa dovremo fare nel futuro. Resto dell’idea che finora abbiamo sbagliato due tempi: il secondo di Verona e il secondo con il Sudtirol. Ci sono stati errori gravi che bisogna eliminare ma questo non cancella il buono che siamo riusciti a tirare fuori. In serie B ci possiamo stare, ne sono sicuro”

“La cosa che ci serve di più è l’equilibrio. Se ci facciamo trasportare sulle montagne russe, diventa tutto più difficile. Il campionato è lungo, non dobbiamo considerarci bravi dopo le vittorie né deprimerci dopo le sconfitte. Fa parte del nostro percorso, sapevamo che quest’anno ci sarebbe stato da soffrire ed è anche il bello della nostra stagione. E’ un discorso che riguarda tutti: squadra, club, ambiente. Con l’equilibrio è tutto più facile”

“La partita con il Sudtirol ha dato a tutti l’impressione che fossimo troppo fragili. I dati però dicono anche che abbiamo pagato a caro prezzo ogni singolo errore. Quindi dobbiamo essere critici ma oggettivi e non disperdere le nostre certezze. Non bisogna avere la fregola di cambiare per forza per un risultato negativo: otto tempi su dieci, nelle prime cinque giornate, sono stati buoni. Dobbiamo prendere meno gol, questo sì: 13 sono troppi ma non dipendono solo dalla difesa. In questi giorni ho cercato soprattutto di rasserenare i ragazzi, limando i nostri difetti e sviluppando i nostri pregi. La rosa è stata ringiovanita e cambiata, un po’ di tempo ci serve, fermo restando che non ne abbiamo all’infinito”

Il tecnico amaranto parla così dei recuperi e degli infortuni: “L’anno scorso dominavamo le partite quasi sempre, quest’anno bisogna imparare a gestirle. Ci sono momenti in cui dovremo subire e faticare ma io sono serenissimo perché vedo che la squadra ha voglia di imparare e crescere. Ferrari è arrivato allenato ma non è al 100% così come Mancuso, che purtroppo si è dovuto fermare una settimana. Cagnano rientra oggi in gruppo, Tavernelli e Iaccarino non so ancora se saranno convocati. Renzi invece è recuperato”

Spazio poi all'analisi tattica della squadra: “Non scarto nessuna opzione, né il 442 né il 352 né altri moduli. Non è questione di numeri ma di occupazione degli spazi. E’ chiaro che servono motivi validi per cambiare struttura ed è un’analisi che stiamo facendo ogni giorno. Leone a sinistra nel tridente offensivo? Sì, ci può giocare. E’ un ragazzo che ha qualità tecniche, atletiche e ci ha dato una grande disponibilità per essere impiegato in più zone di campo”

Una battuta sulla Cremonese, avversario in campo dell'Arezzo: “Vi dico la verità, ai ragazzi ho fatto vedere poco dei nostri avversari. Se ci mettiamo ad analizzare la qualità dei loro singoli che giocano davanti ma anche dietro e in mezzo al campo, spostiamo l’attenzione su un tema che in questo momento non ci serve. Voglio che la squadra sia concentrata su quello che deve fare, sulla prestazione, sulle distanze tra reparti, sulle letture. Possiamo anche perdere contro un avversario forte come la Cremonese, ma se la dovranno sudare fino all’ultimo minuto”

Chiusura per i tifosi: “Sono felice, e parlo anche a nome della squadra, dell’ennesimo pienone di pubblico, dell’avvio dei lavori allo stadio e di tutto quello che di buono sta facendo la società. Oggi l’Arezzo è uno dei club più seguiti e interessanti del nostro calcio ed è uno dei motivi per cui mi sento pienamente dentro il progetto”

Articoli correlati

Immagine news 1
Arezzo, prosegue la preparazione verso la Cremonese: Bucchi ritrova Renzi e Mancuso
Immagine news 2
Arezzo, Bucchi: "Subiti gol assurdi. Troppo leggeri, ci è mancata percezione del pericolo"
Immagine news 3
Arezzo, Bucchi: "Domenica voglio battere il mio amico Davide. I ballottaggi? Felice di averli"

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
14:33 Serie B
Palermo, Inzaghi: "Mi fido dei miei ragazzi. Vavassori giocherà perché se lo merita"
Immagine news 2
14:18 Serie B
Benevento, Floro Flores: "Verdi ha una qualità immensa, lo aspettiamo a braccia aperte"
Immagine news 3
13:48 Serie B
Padova, Porchia: "Fiducia per domenica. Artistico può giocare uno spezzone"
Immagine news 4
13:34 Serie B
Juve Stabia, insulto razzista nell'Under 15: scatta la squalifica di dieci giornate
Immagine news 5
13:18 Serie B
Arezzo, Bucchi avverte: "Tredici gol subiti sono troppi, serve equilibrio"
Immagine news 6
12:48 Serie B
Sudtirol, Possanzini: "Vogliamo continuare a crescere, l'obiettivo resta la salvezza"
Immagine news 7
12:33 Serie BLive TMW
Live TMWDa Avellino-Sampdoria a Modena-Hellas, i convocati per la 6ª giornata di Serie B
Immagine news 8
11:48 Serie B
Catanzaro, serve una svolta: il presidente Noto compatta il gruppo a cena
Immagine editoriale di Marco Conterio
Absolute Cinema. Vi spieghiamo la nuova visione di Gerry Cardinale sul mercato del Milan: solo top (secondo il club) e giovani crack. Basta coi 'buoni giocatori'. Manca però sempre un tassello fondamentale per la costruzione del progetto
Primo piano
Immagine top news n.0 La notizia più attesa a Napoli, Allegri: "McTominay convocato, può fare 20-30 minuti"
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 6ª giornata di campionato
Immagine top news n.2 Como, accordo trovato con Douvikas per il rinnovo fino al 2030: presto la firma
Immagine top news n.3 La tecnica di Zielinski coi calzettoni di Grealish. Chi è Alex Scott, sogno (costoso) del Milan
Immagine top news n.4 Nico Gonzalez, oggi il rinnovo: Spalletti intanto studia il Cagliari
Immagine top news n.5 Torna la Serie A tra dubbi, ballottaggi e sorprese: tutte le probabili formazioni
Immagine top news n.6 Dal possibile ritorno all'Atletico al rinnovo con la Juve: com'è cambiata la vita di Nico Gonzalez
Immagine top news n.7 Brutte notizie per l'Inter, si ferma Curtis Jones: cos'ha l'inglese e quante gare può saltare
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.2 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
Immagine news podcast n.3 Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
Immagine news podcast n.4 "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Roma, Brambati: "Gasperini, per la sua carriera, meriterebbe di vincere lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Jeda: "Belle le parole di Gasperini su di me, mi ha cambiato la vita"
Serie A
Immagine box news Serie A Chivu e le polemiche in Turchia su Calhanoglu: "Ho deciso io, gli ho negato il giorno libero"
Immagine box news Serie A Inter, Chivu: "In tre settimane cambia poco. Voglio dire una cosa su Calhanoglu"
Immagine box news Serie A Inter con Provedel titolare? Chivu: "Domani vediamo. Cambio modulo? Non è mica Subbuteo..."
Immagine box news Serie A Chiellini: “Juventus punto di riferimento, capace di guardare avanti in campo e fuori”
Immagine box news Serie A Lazio, Belahyane: "È vero, non ho finito l'allenamento. Con Gattuso mi sento 100 volte meglio"
Immagine box news Serie A Monza, Juric sulla Lazio: "Squadra da Premier, Gattuso non ha paura di niente"
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi: "Mi fido dei miei ragazzi. Vavassori giocherà perché se lo merita"
Immagine box news Serie B Benevento, Floro Flores: "Verdi ha una qualità immensa, lo aspettiamo a braccia aperte"
Immagine box news Serie B Padova, Porchia: "Fiducia per domenica. Artistico può giocare uno spezzone"
Immagine box news Serie B Juve Stabia, insulto razzista nell'Under 15: scatta la squalifica di dieci giornate
Immagine box news Serie B Arezzo, Bucchi avverte: "Tredici gol subiti sono troppi, serve equilibrio"
Immagine box news Serie B Sudtirol, Possanzini: "Vogliamo continuare a crescere, l'obiettivo resta la salvezza"
Serie C
Immagine box news Serie C Cittadella, Musso ritrova Iori da avversario: “Saremo nemici per 90 minuti"
Immagine box news Serie C Quando la classifica racconta solo una parte della storia. Il "caso" Cosenza
Immagine box news Serie C Barletta, nuovo rinforzo in difesa: c'è la firma di Fabio Tito
Immagine box news Serie C Ronaldinho in campo con il Ravenna? Filipponi: "Ci vuole coraggio"
Immagine box news Serie C Bari, lesione al polpaccio per Darboe: tre settimane di stop
Immagine box news Serie C FIlipponi sulla Serie C: "Potenza merita il primato, mi aspettavo di più dall'Union Brescia"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Una sfida inedita per avvicinarsi al Mondiale: l'Italia è pronta alla sfida con la Bielorussia
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Fiducia e consapevolezza. Il Mondiale è un sogno e un obiettivo per tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nuovo arrivo dal Messico per il Como 1907 Femminile: arriva Ohale per la difesa
Immagine box news Calcio femminile Italia, Lenzini: "Con la Bielorussia gara da dentro o fuori. Siamo ancora più cariche"
Immagine box news Calcio femminile Inizio in salita per l'Italia Under 17: pesante sconfitta con l'Austria nelle qualificazioni
Immagine box news Calcio femminile Il Parma Femminile riparte da Sottili in panchina: è lui il nuovo tecnico gialloblù
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
9 ottobre 1988, Rijkaard al Milan. Zavarov alla Juventus e Ramon Diaz all'Inter
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio - I migliori centrocampisti dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
09:08 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»