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Il Genoa riparte dalla coppia Modesto-Melissano: chi sono i due nuovi uomini mercato

TMW
Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 13:23Serie A
09.10.2026 13:23Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Uff. Stampa La Spezia Calcio

Il Genoa ha scelto di agire in anticipo rispetto al probabile addio dell'attuale ds Diego Lopez (richiesto dal Burnley, in Inghilterra) e proprio in queste ore sta chiudendo per la coppia Stefano Melissano e Francois Modesto. Ecco chi sono i due nuovi uomini mercato del Grifone.

Melissano e la doppia avventura allo Spezia, Pio Esposito il colpo più importante

di Daniel Uccellieri

Dopo l'ultima, complicata, avventura allo Spezia, Stefano Melissano riparte dal Genoa. La Liguria nel suo destino quindi, per il dirigente che ha vissuto gran parte della sua carriera allo Spezia. Cresciuto professionalmente al Lecce fino ad entrare nell'area tecnica della prima squadra, ha vissuto le promozioni del club salentino, seguendo poi Mauro Meluso allo Spezia, culminata con la salvezza degli aquilotti in Serie A nella stagione 2020/21.

Nella stagione successiva ha seguito Vincenzo Italiano alla Fiorentina, come collaboratore sul mercato del tecnico viola, prima di tornare allo Spezia nell'estate 2022 questa volta con il ruolo di direttore sportivo. Melissano ha lavorato alla costruzione delle rose che hanno raggiunto la finale playoff per la promozione in Serie A, persa contro la Cremonese nel 2025. Nel suo percorso allo Spezia il colpo più importante è stato senza dubbio quello di Francesco Pio Esposito, oggi bomber dell'Inter e della Nazionale azzurra, ma che è esploso allo Spezia sotto la guida di D'Angelo. La sua esperienza in bianconero si è conclusa il 20 giugno 2026, quando il club ha annunciato l'interruzione del rapporto professionale dopo la retrocessione dello Spezia in Serie C.

L'ascesa di Modesto e il flop alla Juventus

di Niccolò Righi

Melissano lavorerà fianco a fianco con Francois Modesto, dirigente sportivo francese classe 1978, pronto a proseguire la propria esperienza in Serie A dopo le parentesi con Monza e Juventus. Un percorso dirigenziale iniziato nel 2016 e caratterizzato da successi importanti, ma anche da qualche passaggio a vuoto. La carriera di Modesto dietro la scrivania prende il via all'Olympiacos, dove viene nominato direttore dell'area scouting. Un incarico mantenuto fino al 2022, durante il quale contribuisce ai quattro campionati e una Coppa di Grecia del club. Parallelamente, dal 2019 assume anche il ruolo di direttore tecnico del Nottingham Forest, l'altro club di Evangelos Marinakis, accompagnando la società inglese nel percorso che la riporta in Premier League dopo 23 anni di assenza.

Nel 2022 arriva la chiamata dalla Serie A. A puntare su di lui sono Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che lo scelgono come direttore tecnico del Monza. Durante la sua permanenza in Brianza, il club centra due salvezze consecutive, consolidando la propria presenza nella massima serie. Nel 2025, invece, si apre il capitolo Juventus, che rappresenta il primo vero passaggio a vuoto del suo percorso dirigenziale. L'esperienza in bianconero dura appena una stagione e si conclude senza il raggiungimento dell'obiettivo principale: la qualificazione alla Champions League.

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