Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: Romano e Maldini dal 1', con Bremer c'è Kelly

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cagliari-Juventus:

Come arriva il Cagliari

Terminata la sosta per le Nazionali, è tempo di tornare in campo in campionato per il Cagliari di mister Fabio Pisacane. Prossima avversaria di giornata sarà la Juventus, che senza dubbio darà del filo da torcere ai rossoblù. L'obiettivo dei sardi però è sempre uno: dare il massimo per continuare con la scia di risultati positivi guadagnati fino ad ora. Nonostante l'assenza di tanti giocatori nel corso di queste due settimane, salvo sorprese dell'ultimo minuto, il tecnico isolano sembra deciso a voler utilizzare lo stesso modulo e gli stessi undici visti nelle scorse uscite. In un 4-3-3, Caprile in porta, coadiuvato da una difesa composta da Zé Pedro, Mina, Rodriguez e Obert. A centrocampo Adopo, Romano e Winks, mentre il reparto avanzato dovrebbe ritrovare Fazzini, Maldini e Mendy. (da Cagliari, Elena Accardi)

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti si affiderà al 4-2-3-1: in porta ci sarà Vicario. In difesa sulla destra toccherà a Kalulu, in mezzo spazio a Bremer e Kelly con Lucumi che godrà di un turno di riposo, sulla sinistra Celik è favorito su Cambiaso. A centrocampo ci sarà la coppia formata da Sarr e Douglas Luiz. Sulla trequarti agiranno Conceicao e McKennie mentre sulla sinistra è aperto il ballottaggio tra Alajbegovic e Nico Gonzalez. In attacco sarà confermato Kolo Muani. (da Torino, Camillo Demichelis)