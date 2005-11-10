Torna la Serie A tra dubbi, ballottaggi e sorprese: tutte le probabili formazioni
Tommaso Bonan
Di seguito le probabili formazioni della 6ª giornata di Serie A raccolte dai nostri inviati sul campo
GENOA-FIORENTINA - Sabato 10 ottobre, ore 15.00
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Vitinha, Osmajic. Allenatore: De Rossi.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Goncalves, Gnonto; Pellegrino. Allenatore: Vanoli.
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INTER-PARMA - Sabato 10 ottobre, ore 18.00
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. Allenatore: Chivu.
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Diego Carlos, Troilo, Delprato; Britschgi, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Lontani; Romero. Allenatore: Gilardino.
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NAPOLI-FROSINONE - Sabato 10 ottobre, ore 20.45
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Allegri.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Allenatore: Alvini.
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COMO-ROMA - Domenica 11 ottobre, ore 12.30
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
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LAZIO-MONZA - Domenica 11 ottobre, ore 15.00
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni A.; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Cutrone, Robinson; Varela. Allenatore: Juric.
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LECCE-BOLOGNA - Domenica 11 ottobre, ore 15.00
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Maleh, Ilić; Pierotti, Geubbels, Monteiro. Allenatore: Di Francesco.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Moro, Ferguson, Miranda; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. Allenatore: Palladino.
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SASSUOLO-MILAN - Domenica 11 ottobre, ore 18.00
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Pulisic; G. Ramos. Allenatore: Amorim.
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CAGLIARI-JUVENTUS - Domenica 11 ottobre, ore 20.45
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Winks, Romano, Adopo; Fazzini, Maldini, Mendy. Allenatore: Pisacane.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.
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ATALANTA-VENEZIA - Lunedì 12 ottobre, ore 18.30
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Gaetano, Kessié, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Allenatore: Sarri.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Bella-Kotchap, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Correia; Yeboah, Adams. Allenatore: Stroppa.
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TORINO-UDINESE - Lunedì 12 ottobre, ore 20.45
TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Fitz-Jim, Mandragora, Gineitis, Cacciamani; Vlasic; Simeone. Allenatore: Abate.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Lovric, Karlstrom, Kamara; Jovanovic, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.
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