Sampdoria, Karamoh verso una maglia da titolare: tridente con Insigne e Lauritsen
Daniel Uccellieri
La Sampdoria potrebbe presentare una novità in attacco nella sfida di questa sera contro l'Avellino, in programma alle 20.30 al Partenio. Come riportato da Il Secolo XIX, Bernardo Corradi sembra intenzionato a puntare dal primo minuto su Karamoh, ex Porto, schierandolo sulla corsia destra del tridente completato da Insigne e Lauritsen.
L'attaccante ivoriano ha svolto regolarmente anche la rifinitura insieme agli altri giocatori candidati a una maglia da titolare, partecipando alle prove tattiche, alle simulazioni di gioco e alle esercitazioni sui calci piazzati. Segnali che rafforzano le possibilità di vederlo in campo dall'inizio.
Begic, rientrato dagli impegni con la nazionale slovena, dovrebbe invece partire dalla panchina ed essere un'opzione a gara in corso.