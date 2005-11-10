Nico Gonzalez e Douvikas rinnovano, il Genoa cambia dirigenza: le top news delle 13

Anastasios Douvikas ha raggiunto l'accordo con il Como per il rinnovo fino al 2030. All'attaccante, che aveva già un contratto valido per questa e le prossime due stagioni, sarà riconosciuto pure un adeguamento dello stipendio, che verrà ritoccato verso l'alto. Il greco ha infatti segnato 3 gol in queste prime partite, dimostrando di proseguire con l'ottimo rendimento del 2025-2026. Non c'è ancora la data della firma, ma l'intesa è stata trovata.

Giornata di controlli medici in casa Juventus. Visite di routine, da programma, per Jeremy Boga con l'obiettivo di valutare lo stato del suo recupero dall'infortunio. Il francese però non è l'unico giocatore della rosa di Luciano Spalletti ad essersi presentato questa mattina al J Medical. Con lui si sono visti anche John Lucumì, rientrato da pochissime ore dalla Colombia, e Nico Gonzalez, giocatore che già ieri aveva fatto ritorno dall'Argentina allenandosi alla Continassa. Per lui, nelle prossime ore è prevista anche la firma sul rinnovo del contratto fino al 2030.

Il Genoa ripartirà dalla coppia François Modesto-Stefano Melissano. Ieri vi abbiamo raccontato di come stesse prendendo quota l'ipotesi alla luce dell'addio di Diego Lopez, ora il club ha raggiunto l'accordo con i due dirigenti che entreranno così nel club ridisegnando l'organigramma dirigenziale. La nuova coppia sarà dunque chiamata a gestire l'area tecnica del Genoa. Una soluzione che consentirà al Grifone di distribuire competenze e responsabilità all’interno della struttura, invece di affidare l’intero comparto ad un’unica figura. Modesto dovrebbe ricoprire il ruolo di Chief of Football, tornando così subito in sella dopo l'addio alla Juventus; lo stesso vale per Melissano, che ha salutato lo Spezia a giugno dopo quattro stagioni da direttore sportivo e che potrà ricoprire questo ruolo al Genoa.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del tema legato al nuovo stadio per Inter e Milan, spiegando quelli che saranno le prossime mosse: "I prossimi passi sono ovviamente nelle mani delle due società. Io mi aspetto che il prossimo passo e a breve sia quello finalmente di mostrare il rendering dello stadio. Credo ci stiano lavorando, anzi so che ci stanno lavorando per poterlo presentare a breve, non so quando, quella mi sembra la prima cosa da fare", le sue parole.

Lasciata alle spalle la lunga sosta per le nazionali, il Parma rivolge la propria attenzione verso la ripresa della Serie A e lo fa con una sostanziale novità: la presenza di mister Alberto Gilardino in panchina. Prima della gara contro l'Inter, il tecnico ha spiegato: "Incontriamo una delle squadra più forti, lo sappiamo. Sono veramente curioso di come approccerà la partita la squadra. C'è la volontà di affrontare la gara con le nostre caratteristiche, quello deve essere il pensiero comune, a partire dai ragazzi. Sarà fondamentale l'aspetto mentale, dove i duelli saranno importanti, saranno fondamentali le distanze che sapremo mantenere e quando avremo la possibilità dovremo creare i presupposti per poter impensierire l'Inter".