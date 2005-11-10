Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Nico Gonzalez, oggi il rinnovo: Spalletti intanto studia il Cagliari

Camillo Demichelis
autore
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
09.10.2026 06:45Serie A
Fonti preferite
Juventus al completo con il rientro dei nazionali: Nico Gonzalez va verso il rinnovo fino al 2030. Spalletti valuta le scelte per il Cagliari
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il gruppo della Juventus è praticamente al completo e ieri è rientrato anche Nico Gonzalez che è subito sceso in campo con i compagni. Nel pomeriggio, invece, è tornato anche Lucumì. Adesso Spalletti potrà lavorare con tutti i nazionali e la preparazione per il match contro il Cagliari entrerà nel vivo. Il tecnico ha ancora qualche dubbio di formazione che risolverà solo a partire da oggi. La sfida contro i rossoblù si avvicina e sarà importante valutare attentamente le condizioni di tutti i giocatori. In particolare, lo staff dovrà tenere conto dei tanti impegni affrontati dai calciatori durante la pausa per le nazionali.

Nico Gonzalez verso il rinnovo fino al 2030

Oggi, invece, dovrebbe essere un giorno importante per Nico Gonzalez. Infatti, l’argentino va verso il rinnovo con la Juventus. Il nuovo accordo sarà fino al 2030 e ci sarà anche un ritocco dell’ingaggio. Una conferma importante per il numero 31 bianconero, che negli ultimi mesi ha riconquistato spazio e fiducia all’interno del progetto juventino. Per Nico Gonzalez è stato decisivo il buon avvio di stagione e il fatto che sia tornato dal prestito all’Atletico Madrid con una voglia differente. L’argentino sembra infatti aver ritrovato maggiore continuità e convinzione. Inoltre, il numero 31 bianconero ha instaurato un rapporto particolarmente positivo con Spalletti che lo ha voluto fortemente nella sua rosa. Il tecnico ha sempre mostrato grande considerazione nei suoi confronti. Il rinnovo rappresenterebbe quindi un ulteriore segnale della centralità del giocatore nel progetto. La Juventus punta ancora su di lui per il presente e per il futuro. L’accordo fino al 2030 confermerebbe la volontà del club di legare a lungo il proprio percorso a quello dell’argentino. Ora resta da definire gli ultimi dettagli dell’intesa. Ma la direzione sembra ormai tracciata e Nico Gonzalez è pronto a prolungare la sua avventura in bianconero.

Spalletti valuta i nazionali: dubbi in difesa e sulla trequarti

Nelle prossime ore, Luciano Spalletti comincerà a pensare alle scelte di formazione in vista della sfida contro il Cagliari. Il tecnico di Certaldo adesso dovrà valutare il minutaggio dei nazionali per capire se c’è qualcuno che ha più bisogno di riposare. Il calendario internazionale potrebbe quindi incidere sulle scelte dell’allenatore. In particolare chi è arrivato solo ieri come Lucumì potrebbe rifiatare e al suo posto potrebbe giocare Kelly che è rimasto qui per tre settimane ad allenarsi. Una soluzione che permetterebbe a Spalletti di schierare un giocatore maggiormente pronto dal punto di vista atletico. L’altro nodo da sciogliere sarà sulla trequarti, Alajbegovic sta bene però ha giocato tante partite ravvicinate perciò il bosniaco è in ballottaggio con Nico Gonzalez. L’argentino, dopo il rientro, potrebbe dunque avere subito una chance importante. Anche sulla destra potrebbe esserci il dubbio tra Zhegrova e Conceicao visto che il kosovaro in nazionale è apparso piuttosto in forma. Spalletti avrà quindi diverse valutazioni da fare prima di scegliere l’undici titolare. Le prossime sedute saranno decisive per capire le condizioni dei singoli. Il tecnico dovrà trovare il giusto equilibrio tra necessità di turnover e continuità di rendimento. La sfida contro il Cagliari si avvicina e la Juventus vuole arrivarci nelle migliori condizioni possibili.

Articoli correlati

Immagine news 1
Gasperini non chiude la porta per tornare a Bergamo. E voleva già tornare in estate
Immagine news 2
Una sfida inedita per avvicinarsi al Mondiale: l'Italia è pronta alla sfida con la Bielorussia
Immagine news 3
De Marco c'è, ma non si sente: Orsato voleva Abbattista e non coinvolge il referente coi club
Immagine news 4
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 9 ottobre

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
08:15 Serie A
Stramaccioni: "Como e Roma cresciute tantissimo ma l'Inter ha ancora qualcosa in più"
Immagine news 2
08:08 Serie A
Roma, Malen su Gasperini: "Dopo Parma sono volate sedie e anche un tavolo"
Immagine news 3
08:00 Serie A
Torino, segnali di Adams: lo scozzese torna in gruppo, adesso punta l'Udinese
Immagine news 4
07:57 Serie A
Pierotti assicura: "Il Lecce sa lavorare, Di Francesco vede il calcio come me"
Immagine news 5
07:53 Serie ATMW
TMWGasperini non chiude la porta per tornare a Bergamo. E voleva già tornare in estate
Immagine news 6
07:49 Serie A
Roma, a gennaio si tenta il colpo Kvernadze: pronta un'offerta da 25 milioni al Frosinone
Immagine news 7
07:45 Serie A
Emergenza attacco per il Frosinone: scatta l'ora del maxi acquisto Bobcek
Immagine news 8
07:42 Serie A
Bologna, Cambiaghi: "Esonero Tedesco una nostra sconfitta, Palladino come Mancio"
Immagine editoriale di Marco Conterio
Absolute Cinema. Vi spieghiamo la nuova visione di Gerry Cardinale sul mercato del Milan: solo top (secondo il club) e giovani crack. Basta coi 'buoni giocatori'. Manca però sempre un tassello fondamentale per la costruzione del progetto
Primo piano
Immagine top news n.0 Calciomercato Milan: strategia chiara. E un nome grosso ha trovato conferme
Immagine top news n.1 Nico Gonzalez, oggi il rinnovo: Spalletti intanto studia il Cagliari
Immagine top news n.2 Torna la Serie A tra dubbi, ballottaggi e sorprese: tutte le probabili formazioni
Immagine top news n.3 Dal possibile ritorno all'Atletico al rinnovo con la Juve: com'è cambiata la vita di Nico Gonzalez
Immagine top news n.4 Brutte notizie per l'Inter, si ferma Curtis Jones: cos'ha l'inglese e quante gare può saltare
Immagine top news n.5 Ghedjemis-Frosinone, caso chiuso (per ora): Alvini ha una nuova arma da 15 gol a stagione
Immagine top news n.6 Darmian riparte dal Bologna: il 36enne ex Inter ha firmato per una stagione coi rossoblù
Immagine top news n.7 Ceferin non molla la UEFA: "Mi ricandido, le federazioni mi hanno chiesto di ripensarci"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
Immagine news podcast n.2 "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
Immagine news podcast n.3 Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
Immagine news podcast n.4 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Roma, Brambati: "Gasperini, per la sua carriera, meriterebbe di vincere lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Jeda: "Belle le parole di Gasperini su di me, mi ha cambiato la vita"
Serie A
Immagine box news Serie A Parma, Fabbian sul cambio in panchina: "Scelte del club, Gilardino ci aiuta"
Immagine box news Serie A Stramaccioni: "Como e Roma cresciute tantissimo ma l'Inter ha ancora qualcosa in più"
Immagine box news Serie A Roma, Malen su Gasperini: "Dopo Parma sono volate sedie e anche un tavolo"
Immagine box news Serie A Torino, segnali di Adams: lo scozzese torna in gruppo, adesso punta l'Udinese
Immagine box news Serie A Pierotti assicura: "Il Lecce sa lavorare, Di Francesco vede il calcio come me"
Immagine box news Serie A Gasperini non chiude la porta per tornare a Bergamo. E voleva già tornare in estate
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, si torna in campo con la 6ª giornata. Avellino-Sampdoria apre le danze
Immagine box news Serie B Serie B, Avellino-Sampdoria: grande sfida tra Cheddira e Insigne
Immagine box news Serie B Winks sul passato alla Sampdoria: "Esperienza difficile, abbiamo perso tante partite"
Immagine box news Serie B Cagni su Empoli-Palermo: "Sono un po’ combattuto, spero nel pari. Legato a Inzaghi"
Immagine box news Serie B Da Avellino-Sampdoria a Modena-Hellas, i convocati per la 6ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Lupo sul Palermo: "Mancare la promozione sarebbe un fallimento colossale"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, 9ª giornata: il turno lo apre Union Brescia-Pro Vercelli. Il programma completo
Immagine box news Serie C Che passione a Catania: gli etnei sono nella Top20 per media spettatori in Italia
Immagine box news Serie C Giugliano-Donnarumma ci siamo: accordo raggiunto per un contratto fino a fine stagione
Immagine box news Serie C Casertana, Stellone ci crede: "Possiamo dare fastidio nelle zone alte della classifica"
Immagine box news Serie C Juventus, Oboavwoduo: "Esordio in A agrodolce. Ora voglio incidere con la Next Gen"
Immagine box news Serie C Guidonia, Santoro: "La rosa lunga è un nostro punto di forza. Ambiamo ai play off"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Una sfida inedita per avvicinarsi al Mondiale: l'Italia è pronta alla sfida con la Bielorussia
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Fiducia e consapevolezza. Il Mondiale è un sogno e un obiettivo per tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nuovo arrivo dal Messico per il Como 1907 Femminile: arriva Ohale per la difesa
Immagine box news Calcio femminile Italia, Lenzini: "Con la Bielorussia gara da dentro o fuori. Siamo ancora più cariche"
Immagine box news Calcio femminile Inizio in salita per l'Italia Under 17: pesante sconfitta con l'Austria nelle qualificazioni
Immagine box news Calcio femminile Il Parma Femminile riparte da Sottili in panchina: è lui il nuovo tecnico gialloblù
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
9 ottobre 1988, Rijkaard al Milan. Zavarov alla Juventus e Ramon Diaz all'Inter
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio - I migliori centrocampisti dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere