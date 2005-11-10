Nico Gonzalez, oggi il rinnovo: Spalletti intanto studia il Cagliari

Il gruppo della Juventus è praticamente al completo e ieri è rientrato anche Nico Gonzalez che è subito sceso in campo con i compagni. Nel pomeriggio, invece, è tornato anche Lucumì. Adesso Spalletti potrà lavorare con tutti i nazionali e la preparazione per il match contro il Cagliari entrerà nel vivo. Il tecnico ha ancora qualche dubbio di formazione che risolverà solo a partire da oggi. La sfida contro i rossoblù si avvicina e sarà importante valutare attentamente le condizioni di tutti i giocatori. In particolare, lo staff dovrà tenere conto dei tanti impegni affrontati dai calciatori durante la pausa per le nazionali.

Nico Gonzalez verso il rinnovo fino al 2030

Oggi, invece, dovrebbe essere un giorno importante per Nico Gonzalez. Infatti, l’argentino va verso il rinnovo con la Juventus. Il nuovo accordo sarà fino al 2030 e ci sarà anche un ritocco dell’ingaggio. Una conferma importante per il numero 31 bianconero, che negli ultimi mesi ha riconquistato spazio e fiducia all’interno del progetto juventino. Per Nico Gonzalez è stato decisivo il buon avvio di stagione e il fatto che sia tornato dal prestito all’Atletico Madrid con una voglia differente. L’argentino sembra infatti aver ritrovato maggiore continuità e convinzione. Inoltre, il numero 31 bianconero ha instaurato un rapporto particolarmente positivo con Spalletti che lo ha voluto fortemente nella sua rosa. Il tecnico ha sempre mostrato grande considerazione nei suoi confronti. Il rinnovo rappresenterebbe quindi un ulteriore segnale della centralità del giocatore nel progetto. La Juventus punta ancora su di lui per il presente e per il futuro. L’accordo fino al 2030 confermerebbe la volontà del club di legare a lungo il proprio percorso a quello dell’argentino. Ora resta da definire gli ultimi dettagli dell’intesa. Ma la direzione sembra ormai tracciata e Nico Gonzalez è pronto a prolungare la sua avventura in bianconero.

Spalletti valuta i nazionali: dubbi in difesa e sulla trequarti

Nelle prossime ore, Luciano Spalletti comincerà a pensare alle scelte di formazione in vista della sfida contro il Cagliari. Il tecnico di Certaldo adesso dovrà valutare il minutaggio dei nazionali per capire se c’è qualcuno che ha più bisogno di riposare. Il calendario internazionale potrebbe quindi incidere sulle scelte dell’allenatore. In particolare chi è arrivato solo ieri come Lucumì potrebbe rifiatare e al suo posto potrebbe giocare Kelly che è rimasto qui per tre settimane ad allenarsi. Una soluzione che permetterebbe a Spalletti di schierare un giocatore maggiormente pronto dal punto di vista atletico. L’altro nodo da sciogliere sarà sulla trequarti, Alajbegovic sta bene però ha giocato tante partite ravvicinate perciò il bosniaco è in ballottaggio con Nico Gonzalez. L’argentino, dopo il rientro, potrebbe dunque avere subito una chance importante. Anche sulla destra potrebbe esserci il dubbio tra Zhegrova e Conceicao visto che il kosovaro in nazionale è apparso piuttosto in forma. Spalletti avrà quindi diverse valutazioni da fare prima di scegliere l’undici titolare. Le prossime sedute saranno decisive per capire le condizioni dei singoli. Il tecnico dovrà trovare il giusto equilibrio tra necessità di turnover e continuità di rendimento. La sfida contro il Cagliari si avvicina e la Juventus vuole arrivarci nelle migliori condizioni possibili.