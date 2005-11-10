Ascoli, blindato Russo: rinnovo fino al 2029 con opzione per altri due anni

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Ascoli, blindato Russo: rinnovo fino al 2029 con opzione per altri due anniUfficiale
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Daniel Uccellieri
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autore Daniel Uccellieri
09.10.2026 11:11Serie B
L'Ascoli rinnova il contratto del centrocampista Antonio Russo fino al 2029, con opzione per altre due stagioni.
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L'Ascoli blinda uno dei suoi giovani centrocampisti. Antonio Russo ha rinnovato il contratto con il club bianconero fino al 2029, con opzione per altre due stagioni.
Ufficiale, Antonio Russo rinnova con l'Ascoli fino al 2029
Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver formalizzato l’accordo col centrocampista Antonio Russo per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per ulteriori due stagioni.
Il Club bianconero augura ad Antonio che questo accordo sia la prima tappa di un lungo percorso di crescita, soddisfazioni e traguardi sportivi.
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