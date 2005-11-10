Como, accordo trovato con Douvikas per il rinnovo fino al 2030: presto la firma

Anastasios Douvikas ha raggiunto l'accordo con il Como per il rinnovo fino al 2030. All'attaccante, che aveva già un contratto valido per questa e le prossime due stagioni, sarà riconosciuto pure un adeguamento dello stipendio, che verrà ritoccato verso l'alto. Il greco ha infatti segnato 3 gol in queste prime partite, dimostrando di proseguire con l'ottimo rendimento del 2025-2026.

Presto tutto verrà messo nero su bianco

Non c'è ancora la data della firma, ma l'intesa è stata trovata. Il Como è felice di lui e, nonostante abbia preso Kean, Fabregas ha dimostrato di avere totale fiducia nelle sue qualità e sta continuando a proporlo praticamente sempre da titolare. La sfida contro la Roma in questo senso sarà ancora più indicativa sulle ambizioni dei lariani, che potrebbero dar fastidio per lo Scudetto ai giallorossi e all'Inter.