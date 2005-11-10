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Dal possibile ritorno all'Atletico al rinnovo con la Juve: com'è cambiata la vita di Nico Gonzalez

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:53I fatti del giorno
09.10.2026 00:53I fatti del giorno
Fonti preferite
L’attaccante argentino è rientrato dagli impegni con la Nazionale e si avvicina alla firma sul nuovo contratto con i bianconeri.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nico Gonzalez in queste ore è rientrato alla Continassa dagli impegni con l’Argentina e si è subito messo a disposizione di mister Luciano Spalletti. Il ritorno del classe 1998 arriva in un momento importante anche in prospettiva: dopo essere stato sul mercato per tutta l'estate, l’ex Fiorentina è infatti sempre più vicino al rinnovo di contratto con la Juventus. La firma potrebbe arrivare già nelle prossime ore e il nuovo accordo dovrebbe prevedere persino un adeguamento dell’ingaggio.

Dall’ipotesi Atletico al nuovo progetto bianconero

Questo scenario sembrava tutt’altro che scontato soltanto qualche settimana fa. Dopo il prestito della scorsa stagione a Madrid, l’Atletico del suo connazionale Simeone aveva manifestato infatti interesse per acquistare il cartellino di Nico Gonzalez, ma la distanza tra domanda e offerta ha progressivamente portato la dirigenza bianconera a convincersi della sua permanenza. Decisive le indicazioni di Spalletti, che ha continuato a mantenere il contatto con il giocatore anche durante il Mondiale per ribadirgli la sua importanza nel progetto. La conseguenza? Cinque presenze, due gol e un assist soltanto finora.

Rientra anche Cabal, poi tocca a Lucumì

Intanto continuano i rientri alla Continassa. Juan Cabal è tornato ad allenarsi questo giovedì dopo l’infortunio, mentre Kerim Alajbegovic, reduce da un fastidio accusato con la Bosnia, è regolarmente in gruppo e non desta preoccupazioni. All’appello manca ancora Jhon Lucumì, che rientrerà dagli impegni con la Colombia nella giornata di venerdì.

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