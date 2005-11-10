Lecce, blindato il talento Paco Esteban: lo spagnolo ha firmato fino al 2030

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Lecce, blindato il talento Paco Esteban: lo spagnolo ha firmato fino al 2030Ufficiale
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Simone Bernabei
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09.10.2026 13:13Serie A
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Rinnovo importante in casa Lecce, col club salentino che ha annunciato il prolungamento di Paco Esteban, attaccante spagnolo classe 2006 reduce da una straordinaria scorsa stagione con la Primavera. Il giocatore era in scadenza nel 2027, col Lecce che ha scelto di prolungare per ulteriori 3 stagioni. Questa la nota:
"L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Paco Esteban, in scadenza il 30 giugno 2027, fino al termine della stagione sportiva 2029/30", fa sapere la società salentina. Sui social, ha poi aggiunto: "Un futuro da scrivere insieme. Paco Esteban rinnova in giallorosso fino al 30 giugno 2030".
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