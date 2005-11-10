Lazio, Provstgaard: "Vogliamo tornare in Europa. Un gol nel derby sarebbe bellissimo"

Dal ritiro della Danimarca, dopo il successo contro il Galles, il difensore della Lazio Oliver Provstgaard ha dichiarato: "È stato un periodo importante per me, anche il ritiro col nuovo mister Gattuso - riporta Tuttosport -. Mi trovo molto bene nella Lazio e a Roma, sarà una stagione molto importante per noi perché vogliamo tornare in Europa, vogliamo fare bene. Abbiamo iniziato in modo positivo, ma anche nella Lazio ci sono tante cose da migliorare e questo sarà importante.

I tifosi sognano lo scudetto? Si deve sognare sempre, così è il calcio, se sei al primo posto devi sognare! Sappiamo però di aver giocato solo cinque partite, adesso c'è quella col Monza, sarà tosta, ma vogliamo vincere. È stato un percorso importantissimo per me, giochiamo in modo diverso da Sarri, posso migliorare ancora su tante cose con Gattuso.

Chi è più forte tra Roma e Lazio? Io dico sempre la Lazio. Immortale se segno nel derby? Sì! Un gol nel derby sarebbe bellissimo, diventi un campione della città, è un sogno che tutti i giocatori cullano".