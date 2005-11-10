La tecnica di Zielinski coi calzettoni di Grealish. Chi è Alex Scott, sogno (costoso) del Milan

Il Milan è su Alex Scott, centrocampista del Bournemouth messo nel mirino per il futuro di quella linea mediana che a fine stagione salvo sorprese perderà Luka Modric. Classe 2003 che si è già affacciato nella Nazionale maggiore inglese, Scott è campione d'Europa sia con l'Under 19 che con l'Under 21.

Tecnica da top e stile ribelle

Con il Bournemouth gioca stabilmente nei due del centrocampo, nel 4-2-3-1 proposto prima da Iraola e poi da Marco Rose. Un costruttore di gioco e non certo un mediano vecchio stile, uno di quelli che il pallone vuole averlo sempre fra i piedi pur non disdegnando la fase di contenimento, quella dove serve mettere il fisico. Quello che colpisce però è la tecnica di base: classe, controllo del pallone, dribbling e lancio lungo millimetrico, per caratteristiche col pallone fra i piedi e controllo orientato ricorda il modo di giocare di Piotr Zielinski. Testa alta sempre, ha la particolarità di giocare coi calzettoni abbassati in pieno stile british, ricordando da vicino Jack Grealish. O Albert Gudmundsson, traslando il paragone alla Serie A.

Valutazione extralarge per il suo cartellino

La sua crescita costante ha colpito molti addetti ai lavori, dirigenti del Milan compresi. Il problema potrebbe essere la valutazione del cartellino a fine anno, con il Bournemouth che anche alla luce della probabile asta non scenderà al di sotto dei 50 milioni di euro. Non pochi, ma i colpi Gonçalo Ramos e soprattutto Diego Moreira dimostrano come il Milan, sui giocatori giusti, non abbia paura ad aprire il portafogli.