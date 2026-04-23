Tra il sogno Sarri, la possibilità Grosso e la conferma di Vanoli. Fiorentina, i nomi per la panchina

Mentre il campionato volge alle sue battute finali e la Fiorentina dovrà fare un ultimo sforzo per mettere in cascina i punti che le mancano per raggiungere la matematica salvezza, il direttore sportivo Fabio Paratici sta già iniziando a sondare il terreno sulle disponibilità di alcuni allenatori. L’obiettivo è chiaro: arrivare a giugno con un nome già chiaro così da affidargli fin da subito il nuovo progetto tecnico di una squadra chiamata a voltare pagina dalla terribile stagione che volge al crepuscolo. Niente errori del recente passato quindi, quando per Pioli si dovette aspettare luglio inoltrato prima che si liberasse dall’Al Nassr e arrivasse al Viola Park. Con il senno di poi, un’altra decisione che probabilmente ha contribuito a creare i presupposti per questa sciagurata stagione.

I nomi sul taccuino

Se Enzo Maresca sembra un sogno destinato a rimanere tale, tra gli allenatori Made in Italy il preferito della piazza resta Maurizio Sarri, capace anche in una stagione così difficile di portare la Lazio in finale di Coppa Italia. In pole position c’è Fabio Grosso, destinato a lasciare il Sassuolo. Occhio però anche alla soluzione estera, con nomi come Andoni Iraola o chissà che la partita contro il Crystal Palace non sia servita per tessere i primi contatti con Oliver Glasner.

Vanoli, non è ancora finita

Come detto, però, solo ipotesi per il futuro. Il presente al momento si chiama Paolo Vanoli e le sue quotazioni sembrerebbero piuttosto in risalita. La società, in particolare Ferrari e Goretti, coloro i quali lo scelsero quando si decise per l’esonero di Pioli, sarebbero contenti di quanto fatto dal tecnico lombardo, chiamato a risolvere una situazione che sembrava disperata (nessuna squadra si era mai salvata dopo 0 vittorie nelle prime 11 partite, alla Fiorentina per fare i primi 3 punti ne sono servite 15) e bravo a riuscirci senza neppure soffrire troppo nelle ultime partite. Quel che al momento sembra più probabile è che se la Fiorentina non avrà il sì da un profilo top, allora potrebbe restare anche con Vanoli.